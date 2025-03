Ihre Empfangsmöglichkeiten: So können Sie hr INFO hören.

Sie können hr INFO über UKW, via Digitalradio (DAB+), online über den hr INFO Livestream, per Satellit und im Kabel empfangen. Hier sehen Sie alle UKW-Frequenzen für die jeweiligen Regionen auf einen Blick in der Hessenkarte.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Empfang über DAB+

DAB+ ist der neue digitale Radiostandard. Via Digitalradio können Sie hr INFO in Hessen auch mobil in bester Qualität hören. In der Regel müssen Sie an Ihrem Gerät nur einmalig einen Sendersuchlauf starten. Eine detaillierte Empfangskarte und weitere Informationen finden Sie hier.

Empfang über Satellit

Über den ARD-Hörfunktransponder (DVB-S) können Sie alle hr-Hörfunkprogramme empfangen. Die genauen Empfangsdaten:

ASTRA, 19,2° OST

Transponder 61

Downlink-Frequenz: 10,89125 GHz

Polarisation: H (horizontal)

Symbolrate: 22 MSym/s

Fehlerschutz (FEC): 2/3

Modulation: DVB-S2 8-PSK

Empfang über Kabel

hr INFO ist in vielen hessischen Kabelnetzen vertreten. Aktuelle Informationen über die Frequenzen in Ihrem Netz erhalten Sie bei Ihrer Kabelgesellschaft.

ARD Audiothek

Sie wollen die hr INFO Inhalte auf einen Klick? Dann ist die ARD Audiothek die beste Wahl. Hören Sie, was Sie wollen, wann Sie es wollen.

Weitergehende Informationen zu den Empfangsmöglichkeiten der hr-Programme finden Sie hier . Bei Empfangsproblemen hilft Ihnen unser Technikteam hier gerne weiter.