Der weitere Kriegsverlauf hänge jetzt auch davon ab, was die Ukraine wolle, sagt General a.D. Harald Kujat. Wenn die Armee mithilfe des Westens so stark würde, dass sie es wagen könnte, Donbass und Krim zu erobern, müsse man damit rechnen, "dass wir in diesen Krieg mit hineingezogen werden", so Kujat.