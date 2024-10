Die Inflation ist gesunken, die Löhne gestiegen. Auf der anderen Seite steckt Deutschland steckt weiter in der Rezession, die Wirtschaft wird auch dieses Jahr schrumpfen. Das ist auch Thema beim Arbeitgebertag an diesem Dienstag. Aber gibt es tatsächlich Grund zur Sorge oder geht es uns gar nicht so schlecht, wie viele denken? Ein Gespräch mit dem Sozial- und Wirtschaftspsychologen Christian Fichtner.

Veröffentlicht am 22.10.24 um 11:00 Uhr