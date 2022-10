Autobahnrastplätze in Hessen sind laut einem bundesweiten Test des Automobilclubs ADAC in einem schlechten Zustand. Vor allem die Sanitäranlagen und das Sicherheitsempfinden an den Raststätten bemängeln die Tester. Es wurden vier Rastplätze in Hessen untersucht, zwei von ihnen sind in allen Kategorien durchgefallen. Unsere Reporterin Saskia Klingelschmitt hat sich einen davon angeschaut.