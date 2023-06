Die Medikamentenversorgung in Deutschland ist seit einiger Zeit mangelhaft, zu viele Arzneien fehlen. Der Vorsitzende des hessischen Apothekerverbandes, der Frankfurter Holger Seyfarth, macht dafür in hr-iNFO vor allem die Krankenkassen verantwortlich. Sie zahlten zu wenig an die Hersteller von Medikamenten. Am Freitag will der Bundestag Maßnahmen gegen die Arznei-Engpässe beschließen.