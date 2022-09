Immer mehr Menschen erkranken an Alzheimer. Die Zahl der Klinikbehandlungen und Todesfälle hat sich in den vergangen 20 Jahren verdoppelt und die Tendenz ist steigend. Ellen Nickel ist Psychologin und betreut am Alzheimertelefon Betroffene. Sie weiß, warum die Krankheit immer häufiger diagnostiziert wird, wie man sie erkennt und wie man mit Erkrankten umgehen kann.