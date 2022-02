Maris Kalus ist Producerin im ARD-Studio in Kiew und wurde am Morgen von „heftigen Explosionen“ geweckt, wie sie berichtet. Jetzt verlässt sie Kiew in ihrem Auto - so wie viele andere Menschen aus Kiew auch. Vor Supermärkten und Tankstellen haben sich lange Schlangen gebildet, erzählt Kalus im Gespräch.