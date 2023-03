Erst ist die US-amerikanische Silicon Valley Bank kollabiert, dann ging die New Yorker Signature Bank in die Knie. Jetzt scheint die Schockwelle auch in Europa angekommen zu sein: Die Papiere der krisengeplagten Credit Suisse brechen zweistellig ein. Ist das der Domimo-Effekt, den viele befürchten? Ein Gespräch mit dem Bankenexperten Prof. Hans-Peter Burghof.