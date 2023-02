Wladimir Putin will seinen Einfluss augenscheinlich nicht nur in der Ukraine ausweiten: Aus einem internen Papier des Kremls geht hervor, dass Russland schrittweise Kontrolle über Belarus erlangen will. Der belarussische Filmemacher Aliaksei Paluyan hat einen Film über die Oppositionsbewegung im Land gemacht. Er glaubt nicht, dass Putins Plan so schnell aufgeht, sagt er im Gespräch mit hr-iNFO.