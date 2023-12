Best of Versprecher. Teil 1

Viele Menschen freuen sich jetzt sicherlich auf ein paar ruhige und besinnliche Tage… Das Jahr 2023 ist fast vorbei und hier in hr-iNFO blicken wir dann gerne immer wieder zurück, was bei uns on air im vergangenen Jahr so alles schiefgelaufen ist. Das lässt sich nämlich leider nicht verhindern, egal wie sehr wir uns bemühen. Wenn man so viele Stunden am Tag live sendet, dann ist das ja eigentlich auch kein Wunder… Sehr zur Freude unserer Kollegin Susan Kades. Sie sammelt nämlich schon seit vielen Jahren diese ganzen Versprecher und Pannen, um sie uns allen am Ende des Jahres eiskalt zu servieren. Dieses Mal wieder in Form eines Weihnachtsgedichts.

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 24.12.23 um 09:10 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr