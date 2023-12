Wie sie wissen, ist jetzt - kurz vor dem Jahreswechsel - die Zeit der großen Jahresrückblicke. Wir schauen nochmal zurück, was in diesem Jahr so alles passiert ist… Und das gilt nicht etwa nur für die aktuelle Berichterstattung, sondern auch für das, was hier bei uns in hr-info geschah. Seit vielen Jahren schon sammelt unsere Kollegin Susan Kades aus der hr-info-Redaktion alles, was so schief läuft bei uns auf Sendung. Und irgendwie wird sie jedes Jahr auf’s Neue fündig.

