Schätzungsweise jede 8 Art auf Erden ist derzeit von ihrer Existenz bedroht. Die Lage ist also brisant. Während die vorherigen Massensterben der Erdgeschichte durch Umweltkatastrophen ausgelöst wurden, ist das jetzt stattfindende Artensterben vom Menschen verursacht. Die 15. UN-Weltnaturkonferenz (COP15) die derzeit in Montreal stattfindet, will dem entgegentreten. Aber wie? Das kann unser Korrespondent in Montreal, Stephan Hübner, berichten.