Boddenberg: "So jemand darf kein Objekt in Deutschland kaufen"

Der hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) hat sich gegen den Verkauf von Anteilen am Flughafen Hahn an den russischen Investor Viktor Charitonin ausgesprochen. Im Moment sollte und könnte man keine Geschäfte mit russischen Oligarchen machen, so Boddenberg in hr-iNFO.

