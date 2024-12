Bundesregierung beschließt Klimaanpassungsstrategie – was sagen die Städte dazu?

Mehr Hitze, mehr Starkregen, mehr Waldbrände: Um die Menschen in Deutschland besser vor den Folgen des Klimawandels zu schützen, hat das Bundeskabinett am Mittwoch eine neue Klimaanpassungsstrategie verabschiedet. Wie sie konkret aussieht und was das für Kommunen bedeutet: ein Gespräch mit Dr. Christine Wilcken, Beigeordnete des Deutschen Städtetages und Leiterin des Dezernates Klima, Umwelt, Wirtschaft, Brand- und Katastrophenschutz.