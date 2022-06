Butzbach hat rund 26.000 Einwohner und es werden stetig immer mehr. Seit einiger Zeit wird die kleine Stadt, die mit allerhand Fachwerk, kleinen Lädchen, Cafés und Restaurants aufwartet, besonders für Menschen mit Lebensmittelpunkt in Frankfurt und Gießen interessant. Aber was genau macht Butzbach so attraktiv und wieso schumpft Frankfurt?