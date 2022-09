Nach drei Jahren findet die UN-Vollversammlung in New York wieder in Präsenz statt. Mehr als 150 Staats- und Regierungschefs haben sich angemeldet - auch der russische Außenminister Sergej Lawrow. Ist das Treffen in New York vielleicht die Möglichkeit, diplomatische Gespräche zu führen? Christoph Heusgen, EX-UN-Botschafter und Vorsitzender der Münchener Sicherheitskonferenz, hält nichts von Gesprächen mit Lawrow. Im Gespräch mit hr-iNFO erklärt er wieso.