Podcast "Das Problem ist die außerordentlich große Zahl an Geflüchteten, die man unterbringen muss"

Die Länder und Kommunen fordern von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine erhebliche Aufstockung der Bundeshilfen. Sie hat deshalb zu einem Flüchtlingsgipfel geladen. Gerald Knaus ist Migrationsforscher in Berlin und ordnet ein, weshalb die Bundesregierung bis dato so wenig gehandelt hat und warum vermehrte Abschiebungen an der Situation nichts ändern würden.