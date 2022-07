Die hohen Temperaturen in den letzten Tagen haben allen Bürgern sehr zu schaffen gemacht. Geraten wird deshalb oft, sich in kühlen Gebäuden aufzuhalten. Aber nicht jeder hat diese Möglichkeit. Besonders betroffen sind Obdachlose. Was die Situation für sie so dramatisch macht und wo Menschen ohne festen Wohnsitz Hilfe bekommen können, weiß Heiko Ewald vom Frankfurter Verein für soziale Heimstätten.