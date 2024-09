Das Wolfsburger Unternehmen VW schließt betriebsbedingte Kündigungen und Werkschließungen nicht länger aus. Weil das selbstauferlegte Sparprogramm nicht so viel bringt wie erhofft, will Volkswagen jetzt konsequenter durchgreifen. Was das bedeutet, ordnet Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management ein.

Veröffentlicht am 04.09.24 um 08:00 Uhr