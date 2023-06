Der Angriffskrieg in der Ukraine hat auch die Moldawier in Sorge versetzt, denn ein Teil des Landes steht unter russischer Verwaltung. Die Regierung strebt den baldigen EU-Beitritt an. Ob die Bevölkerung eher pro-europäisch oder doch eher russisch geneigt ist, erklärt Felix Hett, Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Chisinau.