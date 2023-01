Das letzte vermessene Jahrzehnt zwischen 2001 und 2011 ist in Nord- und Zentralgrönland die wärmste Dekade seit tausend Jahren gewesen. Das berichtet ein Team um die Glaziologin Maria Hörhold vom Alfred-Wegener-Institut. Wenn wir weitermachten wie bisher, werde das in weniger als 100 Jahren zu einem Anstieg des Meeresspiegels führen, durch den Millionen von Menschen ihren Lebenraum verlören, so Hörhold im Gespräch mit hr-iNFO.