Kinder- und Jugendärzte aus mehreren europäischen Ländern schlagen Alarm: In einem Brief an die Gesundheitsminister appellieren sie gegen die Knappheit bei Kinderarzneimitteln vorzugehen. Wie dramatisch die Situation ist, erklärt Dr. Ralf Moebus, Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Hessen.