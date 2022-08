Welche Folgen hat die Klimaveränderung für die Landwirtschaft? Mit dieser Frage beschäftigt sich Mareike Söder, Forscherin bei der "Stabsstelle Klima" des Thünen-Instituts in Braunschweig. Ihre neue Studie sagt, dass der Klimawandel in Deutschland in den nächsten 30 Jahren keinen wesentlichen Ertragsrückgang auslösen wird. Derweil müssen die Bauern in Hessen aber schon viel früher die Ernte einfahren. Wie passt das zusammen?