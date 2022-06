Der russische Angriff auf die Ukraine hat alles verändert. Auf dem Nato-Gipfel in Madrid in dieser Woche wird zwangsläufig die Frage aufkommen: Muss sich die Nato neu aufstellen und erweitern? Marina Henke, Professorin für Internationale Beziehungen an der Hertie School und Direktorin des Centre for International Security, glaubt: Ja, muss sie und besonders Europa muss hier eine führende Rolle übernehmen, weil Amerika vielleicht nicht ewig an ihrer Seite stehen wird.