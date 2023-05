Die Türkei ist in einer absolut prekären Lage

Podcast Die Türkei ist in einer absolut prekären Lage

Das Wirtschaftsmagazin "The Economist" hat die Wahl in der Türkei als die wichtigste Wahl des Jahres bezeichnet. Aber was bedeutet die erneute Amtszeit Erdogans für die nächsten fünf Jahre? Über die Folgen für die Wirtschaft im Land, aber auch international, haben wir mit Kapitalmarktexperte und Fondsmanager Baki Irmak gesprochen.