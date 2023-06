Am 17. Juni starten in Berlin die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung. Tausende Athletinnen und Athleten reisen aus der ganzen Welt an. Ein Großereignis mit viel Publicity und das zum ersten Mal in Deutschland. Wie inklusiv es aber wirklich in den Kommunen der Bundesrepublik zugeht, kann Thomas Abel von der Deutschen Sporthochschule Köln schildern.