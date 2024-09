Eintracht Frankfurt ist ziemlich erfolgreich in die Fußball-Saison gestartet: Ein Sieg im DFB-Pokal, zwei Siege aus drei Spielen in der Bundesliga. Was ist das Erfolgsrezept? Was hat sich verändert im Vergleich zur vergangenen Saison? Darüber haben wir mit Eintracht-Trainer Dino Toppmöller gesprochen.

Veröffentlicht am 17.09.24 um 12:00 Uhr