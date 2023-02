Dmitry Glukhovsky: "Menschen in Russland finden keinen Mut mehr, gegen den Krieg zu protestieren"

Podcast Dmitry Glukhovsky: "Menschen in Russland finden keinen Mut mehr, gegen den Krieg zu protestieren"

Eine der wichtigen Fragen auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist: Wie kann ein "Regime Change" in Russland gelingen? Ein Dialog mit Machthaber Putin erscheint unmöglich. Die Opposition im Land lebt gefährlich. Der Schriftsteller und Regimekritiker Dmitry Glukhovsky hat das selbst erlebt, inzwischen musste er Russland verlassen und lebt versteckt irgendwo in Europa. Wir haben mit ihm über die Lage in seiner Heimat gesprochen.