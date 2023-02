Am 19. Februar 2020 erschoss der 43-jährige Tobias R. aus rassistischen Motiven neun Menschen aus Hanau. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Armin Kurtović ist der Vater von einem der Opfer. Sein Sohn Hamza wurde 22 Jahre alt. Noch immer seien die wichtigsten Fragen rund um die Tat nicht beantwortet, sagt Armin Kurtović in hr-iNFO: Warum haben die Behörden den Täter nicht kontrolliert? Warum wurde noch immer niemand zur Rechenschaft gezogen? Auch der Untersuchungsausschuss habe bislang keine Antworten geliefert. Manche darin hätten an einer Aufklärung auch offensichtlich kein Interesse, meint Kurtović.