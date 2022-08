Ein halbes Jahr ist es her, dass Russland in die Ukraine einmarschierte. Nachdem die Einnahme Kiews der russischen Armee scheiterte, konzentrieren sich nun mehr die Angriffe hauptsächlich auf den Osten des Landes. Wie der derzeitige Status quo ist, dass die Moral der russischen Truppen vergleichsweise niedrig sei, wann der Krieg vorbei sein könnte und was dafür passieren müsste, erklärt Egon Ramms, General des Heeres a.D..