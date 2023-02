Ein Jahr Krieg in der Ukraine: "Das Leben geht weiter, genauso wie der Krieg"

Podcast Ein Jahr Krieg in der Ukraine: "Das Leben geht weiter, genauso wie der Krieg"

Andrej Pastuschenko ist Verwalter auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Cherson. Seine Familie lebt inzwischen in Hessen, doch er fährt immer wieder in die Ukraine zu seinem Betrieb. Das Leben dort habe sich seit Kriegsbeginn total verändert, sagt er. Alltag gebe es derzeit nicht. Und trotzdem bleibt er optimistisch und hofft, dass sein Land nach dem Krieg sogar noch schöner werden wird als zuvor.