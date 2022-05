Finnland und Schweden könnten in den nächsten Tagen den Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO stellen. Das sei angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine ein sehr verständlicher Schritt, sagt Dr. Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Die Zeit neutraler Pufferstaaten in Europa sei vorbei.