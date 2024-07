Nach dem Sieg in der ersten Runde der französischen Parlamentswahl kämpft das rechtsnationalen Rassemblement National in der Stichwahl am Sonntag für eine absolute Mehrheit. Emmanuel Peterfalvi, besser bekannt als Kabarettist Alfons, stammt aus Frankreich. Es gebe kein Zurück mehr, wenn Parteien wie der RN an der Macht seien, warnt er im Gespräch mit hr-iNFO.

Veröffentlicht am 05.07.24 um 13:00 Uhr