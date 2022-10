Epidemiologe Ulrichs: Masketragen in Innenräumen könnte Situation entschärfen

Podcast Epidemiologe Ulrichs: Masketragen in Innenräumen könnte Situation entschärfen

Der Winter rückt näher und prompt steigen die Corona-Infektionszahlen. Viele Krankenhäuser melden "Land unter", die Stationen laufen voll und es fehlt allerorten an Personal. Hinzu kommt eine große Erkältungswelle. Welche Schutzmaßnahmen machen jetzt Sinn? Und braucht es wieder mehr Regeln seitens des Staates? Ein Gespräch mit Professor Timo Ulrichs, Epidemiologe an der Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin.