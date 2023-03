Die neue Grundsteuer beschäftigt viele Immobilienbesitzer in Hessen schon seit Wochen: Bis Ende Januar mussten sie die Grundsteuererklärungen bei den Finanzämtern abgeben, nun kamen die ersten Schreiben zurück. Nur: Was hat es damit auf sich? Was ist jetzt zu tun? Und worauf sollte man besonders achten? Darüber haben wir mit Jochen Kilp vom Bund der Steuerzahler gesprochen.