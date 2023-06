Heidi Klum wird heute 50 Jahre. Das Supermodel ist heutzutage vor allem für ihre Show Germanys Next Top Model bekannt. Die Sendung steht seit einigen Jahren in der Kritik. Erziehungswissenschaftlerin Anja Stach hat in Studien mit Schülerinnen und Schülern auswertet, was die Sendung mit der Psyche junger Menschen macht.