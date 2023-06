Durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine seien entlang des Ufers des Dnipro tausende Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche überflutet worden. Andrej Postuschenko, Verwalter eines landwirtschaftlichen Betriebs in Cherson, der derzeit in Deutschland weilt, berichtet darüber, was das für den Betrieb und die Menschen dort bedeutet.