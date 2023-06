Im vergangenen Sommer sind in der Oder tonnenweise Fische verendet. Eine giftige Alge, die sich durch Salzeinleitungen aus Polen vermehrt, soll die Ursache sein. hr-iNFO wollte von Martin Pusch, Forschungsgruppenleiter für Ökologie am Leibniz-Institut wissen, wie weiter mit der Causa umgegangen wird und warum auch ein Fluss in Hessen gefährdet ist.