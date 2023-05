"Es ist unheimlich wichtig für Inhaftierte, dass da Draußen jemand an sie denkt"

Die Feder für die Pressefreiheit - ein Preis des Deutschen Journalistenverbands in Hessen, wird heute an Niloofar Hamedi verliehen. Eine Journalistin, die im Iran in Haft sitzt. Die Patenschaft für diesen Preis hat Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni übernommen. Er erklärt, wie wichtig dieser Preis ist - speziell für Hamedi.