Das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien hat bislang etwa 50.000 Menschen das Leben gekostet, Hunderttausende sind obdachlos geworden. Angehörige, die in der EU leben, würden die Betroffenen gerne bei sich aufnehmen. Um die Bürokratie zu erleichtern, soll es dazu nun ein EU-Visum geben. Doch ganz so einfach ist das nicht. Immer wenn es um Europa gehe, habe man ein Problem der Zuständigkeiten, sagt EP-Vizepräsidentin Katarina Barley (SPD) im Gespräch mit hr-iNFO.