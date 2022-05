Europa League Finale: "Was in Sevilla los sein wird, kann man sich nicht vorstellen"

Eintracht Frankfurt steht vor einem Jahrhundert-Spiel: die Chance auf einen internationalen Titel, der bestmögliche Gegner - und mehr als 100.000 Fans in Sevilla. Was in der Stadt los sein wird, hat es so noch nicht gegeben, prophezeit hr-Sportreporter Philipp Hofmeister.