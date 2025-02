US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf versprochen, den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. Beinahe im Alleingang hat er nun Gespräche angekündigt und Europa scheint überrumpelt. Welchen Einfluss Europa noch haben kann und was die heutige EU-Konferenz dazu beitragen kann, erklärt der Politik- und Konfliktforscher Stephan Stetter