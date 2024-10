Gisèle Pelicot wurde von ihrem Ehemann über Jahre betäubt und von ihm und zahlreichen Fremden vergewaltigt. Am Mittwoch hat sie zum ersten Mal vor Gericht auf die Aussagen ihres Ex-Mannes reagiert. Der Fall sorgt weit über die Grenzen Frankreichs für Aufsehen. Wie schafft es die 71-Jährige, so eine große Öffentlichkeit zu erreichen? Ein Gespräch mit Professor Martin Rettenberger, Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden und Psychologe.

Veröffentlicht am 24.10.24 um 12:00 Uhr