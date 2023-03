Eine Zwölfjährige aus Freudenberg ist am verganenen Wochenende von zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren erstochen worden. Die mutmaßlichen Täterinnen hätten gestanden, so der leitende Oberstaatsanwalt. Was muss passieren, dass Kinder Kinder töten? Wie kann man den Angehörigen des Opfers helfen? Und was passiert nun mit den beiden Täterinnen? Ein Gespräch mit dem Jugendpsychologen Dr. Christian Lüdke.