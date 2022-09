Am Sonntag hat Italien die Wahl. Und die könnte folgenschwer sein: Giorgia Meloni hat gute Chancen, mit ihrer postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia stärkste Kraft zu werden. Aber was treibt die Menschen in Italien so weit nach rechts und wie rechts ist die Partei um Georgia Meloni überhaupt? hr-iNFO hat darüber mit dem deutsch-italienischen Journalisten und Chefredakteur der Zeit Giovanni di Lorenzo gesprochen.