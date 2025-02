Grippewelle: Warum derzeit so viel krank sind - auch Kinder

In ganz Deutschland wird derzeit kräftig gehustet und geschnieft: Rund acht Millionen Menschen sind erkrankt, die meisten haben sich eine Grippe eingefangen. Auch viele Kinder sind diesmal betroffen - ungewöhnlich viele Kinder müssen derzeit wegen eines schweren Grippe-Verlaufs ins Krankenhaus. Woran liegt das? Und was kommt noch auf uns zu? Ein Gespräch mit Professor Sandra Ciesek, Fachärztin für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie an der Uniklinik in Frankfurt.