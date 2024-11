Mehr als 84 Prozent der Pflegebedürftigen in Deutschland werden von Angehörigen und ambulanten Pflegediensten in den eigenen vier Wänden versorgt. Tendenz steigend. Oft ist das ein Fulltime-Job. Immer mehr Menschen kommen dabei an ihre Grenzen und brauchen Unterstützung, ihre Hilferufe werden immer lauter. Ein Gespräch mit Edeltraut Hütte-Schmitz, Vorständin des Bundesverbandes "Wir pflegen", über Probleme und mögliche Lösungen.

Veröffentlicht am 15.11.24 um 10:00 Uhr