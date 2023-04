Mit dem Sozialdemokraten Hanno Benz hat Darmstadt den Wechsel gewählt. Doch der designierte Oberbürgermeister hat keine Mehrheit im Stadtparlament. In hr-iNFO spricht er darüber, wie er seine Vorhaben dennoch durchsetzen will, was er anders machen will als sein Vorgänger Jochen Partsch (Grüne) und welches seine wichtigsten Ziele sind.