In Duisburg versammeln sich Vertreter aus Politik und Wirtschaft am Montag zum "Nationalen Stahlgipfel". Die Branche steckt in einer Krise: Der klimaneutrale Umbau ist teuer, die Konkurrenz aus dem Ausland groß. Bei Stahlarbeitern geht die Jobangst um. Hat die Stahlindustrie in Deutschland noch eine Zukunft? Darüber haben wir mit Stefan Lechtenböhmer gesprochen. Er ist Professor für Nachhaltiges Technologiedesign an der Uni Kassel.

Veröffentlicht am 16.09.24 um 11:30 Uhr