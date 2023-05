Svenja Beck hat Gewalt in ihrer Beziehung erlebt. So wie 150.000 andere Menschen pro Jahr in Deutschland, die meisten davon Frauen. Mit hr-iNFO-Moderator Werner Schlierike spricht sie darüber, warum es für Betroffene so schwierig ist zu gehen und was sich auf gesellschaftlicher und politischer Ebene dringend ändern müsste.